Am 12. August startet die grosse «25 Jahre Oesch's die Dritten»-Jubiläums-Tournee in der Lueg Arena in Kaltacker BE, danach touren sie quer durch die Schweiz, damit so viele Fans wie möglich in den Genuss ihrer Musik und den Jodelklängen von Melanie Oesch (34) kommen können. Über ein viertel Jahrhundert musiziert die Familie aus Schwarzenegg im Berner Oberland nun schon gemeinsam und ist heute erfolgreicher denn je.