So komplex, bunt und wild es in ihrer Innenwelt aussieht, so sehr geniesst sie, wenn es privat unkompliziert ist und sie Menschen auf Augenhöhe begegnen kann. Das hat Ona Sadkowsky in ihrer neuen Liebe Kevin Martinez (35) gefunden. «Er ist mein männliches Ebenbild. Tiefgründig, kreativ und voller Humor. Nach all meine schmerzvollen Zeiten, geniesse ich jeden Moment, in dem wir lachen und ich frei malen kann, umso mehr.»