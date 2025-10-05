«Heute erlaube ich mir mehr Gefühle»

«Blonder» Tierschutz

Susy Utzinger wohnt in einem kleinen Dorf im Kanton Schaffhausen. Wo genau, macht sie nicht öffentlich, da sie in der Vergangenheit einen Stalker hatte. In der Garderobe des verwinkelten Riegelhauses hängen mehr Leinen als Jacken, und meist steht eine Tasche parat, die gerade ausgeräumt oder frisch gepackt wird. Soeben war Utzinger in Rumänien. Auf den Strassen Osteuropas leben Millionen Hunde. «Am besten wären alle kastriert, damit sie sich nicht mehr vermehren und nicht in Tötungsstationen landen», sagt Utzinger. Sie und ihre Mitarbeitenden von der Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz (SUST) organisieren solche Kastrationsaktionen. Und sie pflegen, füttern, verarzten und operieren die Tiere. 3,5 Millionen Franken Budget hat die Stiftung. Von über 100 Partner-Tierheimen in der Schweiz und im Ausland bis zu sieben Tierwaisenhospitälern versucht Susy Utzinger das Geld dahin zu lenken, wo es wirkt.