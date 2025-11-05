Hat die Arbeit an diesem Film Ihre Sicht auf Kafka verändert?

Ich kannte seine Werke, habe mich aber bisher nie mit ihm selber auseinandergesetzt. Als ich mich nun erstmals mit seiner Biografie beschäftigte, war das schon eine ganz besondere Entdeckung und Faszination. Er war wirklich kein einfacher Mensch, als Verlobter schon gar nicht. Das war eine Beziehung, die vor allem auf dem Papier bestand. Live haben sich Bauer und Kafka nur drei, vier Mal getroffen. Dafür hat er ihr in den ersten zwei Jahren ihres Kennenlernens über 500 Briefe geschrieben. Heute würde man das als «Love Bombing» bezeichnen. Er hatte auch etwas sehr Kontrollierendes. Aus meiner heutigen Frauenperspektive wäre wohl schon nach der ersten Woche die normale Reaktion: Ok, ich packe meine Sachen und bin weg. Trotzdem fand ich seinen komplexen und sehr unsicheren Charakter extrem spannend, diese Widersprüchlichkeit. Kafka wünschte sich eigentlich ein sehr bürgerliches Leben inklusive Ehe. Aber er war nicht dafür geschaffen, sondern mit der Literatur verheiratet. Im realen Alltag war er nicht lebensfähig.