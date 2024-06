Buntes Gedränge vor den Toren der Messe Basel an den Preview-Tagen. Die Besucher sind so bunt wie die Kunstwelt: Kunsthändler in Anzug und trendigen Sneakers eilen durch die Gänge. Sammler in exotischen Outfits oder mit augenfälligen Frisuren lassen sich von ihren Hausgaleristen bei neuen Käufen beraten. Zum Beispiel der deutsche TV-Produzent Florian Reinhardt, der gerade darüber nachdenkt, ein Bild des Künstlers Ai Weiwei aus knallig bunten Lego-Steinen zu kaufen: «Spektakulär! Das würde sich in meiner Sammlung gut einpassen.» Andere Kunstsammler lassen dezent und in Ruhe die Kunst auf sich wirken. Zum Beispiel Verleger Michael Ringier: «Kunst muss sich ständig erneuern, sonst stirbt sie – genau wie auch der Journalismus!» Bereits zum 27. Mal sind Iwan und Manuela Wirth von der Galerie Hauser & Wirth an der Art Basel. «Vieles hat sich verändert», so Iwan Wirth. «Heute ist es ein Riesenspektakel irgendwo zwischen Davos und Super Bowl.»