Eines schätzt Paul Seger besonders: «Die Nähe zur Natur. Ich liebe Spaziergänge mit unserem bald fünfjährigen Pudelmischling Kari.» Hinauf zur Schlossruine Birseck oder zur Burg Reichenstein. Am liebsten in der Ermitage, gleich am Dorfausgang. Das ist der grösste Englische Garten der Schweiz. 55 Fussballfelder gross, mit Höhlen sowie Weihern mit Seerosen und fetten Karpfen. Geschaffen 1785. Alles, was in Europa Rang und Namen hatte, war damals hier. Wie Dichterfürst Goethe und Kaiser Napoleons Frau Louise. Der Legende nach weilte die Heilige Odilie auf ihrer Flucht vor ihrem Vater in einer Höhle in Arlesheim. Und auch Rudolf Steiner, Begründer der Anthroposophie, wies dem Kraftort grosse Bedeutung zu.