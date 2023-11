Apropos Schreiben: Ihr neues Buch heisst «Der Traum vom Fliegen». Die Hauptfigur Sofia kann es. Wie kamen Sie auf diese aussergewöhnliche Geschichte?

Sie ist mir zugeflogen, einfach so. Ich habe sowieso keine bewusste Kontrolle über meine Geschichten. Die Figur der Sofia kam schon in meinem Roman «Land der Söhne» vor, da war sie zwölf Jahre alt. Auch im Roman «Mehr als ein Leben» kam sie am Rande vor, da war sie 16. Während ich an diesem Buch schrieb, hörte ich in mir eine Stimme, die sagte: «Ich will mein eigenes Buch. Ich habe noch mehr zu sagen.» Irgendwann sagte ich mir: «Okay, Sofia, ich bin bereit.» Lange sah ich sie nur auf ihrem Bett sitzen, plötzlich ganz dick – sie, die vorher immer so zart war –, unbeweglich, mit Kopfhörern, Laptop und Handy. Ich wusste noch immer nicht, was ich schreiben soll. Sofia ist jetzt dick? Was soll das? Dann, nach fünf Monaten, sah ich den Vorspann des neuen Romans vor mir: Sie steht auf, geht zum Fenster und fliegt. Nun wusste ich, dass sie fliegen will.