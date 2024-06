Beispiele sind das Licht-Festival im Januar oder die Solennität jedes Jahr am 22. Juni: Bei diesem Schulfest wird das Jubiläum der Murtenschlacht von 1476 gefeiert. Heuer gehts auch am ersten Juli-Wochenende hoch zu und her: Beim Musikfestival Stars of Sounds am Seeufer treten die Scorpions, Take That und Paul Kalkbrenner auf. Im Winter treffen sich die Einheimischen bei Murten on Ice. Und der Circuit Secret führt auf geheimnisvoller Reise durch verborgene Geheimnisse des Orts.