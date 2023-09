«Hier kann ich den Krieg vergessen»

«Coole Erfahrung»

Im Minutentakt bettet Stucki seine Schützlinge ins Sägemehl. So auch ein zweites Mal den mehrfachen Vize-Schweizer-Meister im Taekwondo, Bagher Hosseini. Auch Abdullah Yaqoubi, 23, steht nur ein paar Sekun-den auf den Beinen. Dann landet er sanft auf dem Rücken. «Das war eine coole Erfahrung», sagt der Afghane, der 2017 in die Schweiz kam und heute in Bülach ZH in einer Wohngemeinschaft lebt. Der Detailhandelsfachmann und stellvertretende Leiter der Aldi-Filiale Kloten ZH besitzt die Aufenthaltsbewilligung B. Wie sein Landsmann Bagher Hosseini – dieser ist vor acht Jahren in die Schweiz gekommen. Heute lebt er als Landschaftsgärtner in Rümlang ZH, auch er in einer WG. Hosseini und Yaqoubi haben ihre Heimat verlassen, weil die Taliban in ihre Wohnorte einfielen.