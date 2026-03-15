Hier machen sie ordentlich Geld

Doch zurück zu den Zweifränklern: Die werden jetzt per Förderband zur nächsten Maschine gebracht, sortiert und in Münzrollenpapier eingewickelt. Jede Rolle ist 100 Franken wert. Dann gehts weiter zu den Roboterarmen «Vreneli» und «Wilhelm», welche die Münzrollen in Kartons packen. Apropos Wilhelm: Auf dem Fünffränkler ist nicht Wilhelm Tell zu sehen, wie oft vermutet wird, sondern ein namenloser Alphirt. Und noch ein bisschen mehr Wahres über unser Bares: Unser Fünfliber hat einen der höchsten Geldwerte der Welt. Und das kleine «B» auf den Münzen steht für «Bern». Früher durfte die Helvetia auf unseren Münzen sitzen – seit 1874 muss sie stehen. Die 23 Sterne symbolisieren die Kantone; die Halbkantone zusammengezählt.