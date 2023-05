Seine längste Beziehung führte Kenny mit Andrina

Nicht nur sein Liebesstatus ist neu. Auch seinen Look hat Kenny verändert. Aus dem TV kennen wir den Sunnyboy mit langen Haaren. So zeigte sich der Zürcher mit türkischen Wurzeln schon als Teilnehmer und dann Gewinner in der «Die Bachelorette»-Staffel mit Andrina Santoro (30) im Jahr 2019. Nach dem Finale war das Siegerpaar noch über ein Jahr liiert, bevor es getrennte Wege ging.