Hip-Hop-Choreograph rockt Barock-Musical am Lucerne Festival

Im Jahr 1692 brachte er in London zum ersten Mal sein verrückt-fantastisches Werk «The Fairy Queen», inspiriert von Shakespeares «Sommernachtstraum» – auf die Bühne und erntete dafür tosenden Applaus. Auch über 300 Jahre später hat das barocke «Musical» nichts an Spass, Frische, Spannung und musikalischer und künstlerischer Attraktivität verloren. Darum wird es dieses Jahr als Konzerthighlight am Lucerne Festival aufgeführt – und mit erstklassigen Tänzern in Szene gesetzt.