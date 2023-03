Der Untergang der Credit Suisse

Auch in der Schweiz begibt er sich auf Shoppingtour, schluckt in seinem Drang nach Grösse reihenweise Konkurrenten, von der Bank Leu bis zur Schweizerischen Volksbank (SVB). All das kostet Geld. Viel Geld. In dieser Situation schlägt Rainer E. Gut am 1. April 1996 dem damaligen Präsidenten der SBG, Nikolaus Senn, eine Fusion der beiden Grossbanken vor – die grösste Schweizer Bank sitzt nämlich auf einem fetten Finanzpolster und befindet sich gerade in den Klauen des Shareholder-Value-Propheten Martin Ebner. Sie wäre also möglicherweise empfänglich für Avancen. Doch Niklaus Senn, der an der Bahnhofstrasse 45 residiert, zeigt dem Kollegen vom Paradeplatz schnöde und öffentlichkeitswirksam die kalte Schulter. Es ist die Ironie dieser Geschichte, dass im Dezember 1998 Marcel Ospel, damals Chef des Schweizerischen Bankvereins (SBV), den Deal mit der SBG zur UBS macht – aus den gleichen Gründen wie seinerzeit Rainer E. Gut: Auch die Basler sind stark im Investmentbanking, aber kapitalschwach. Und Marcel Ospel ist ein Bruder im Geiste: ähnlich global ambitioniert wie Rainer E. Gut, ähnlich besessen vom grossen Roulette im Investmentbanking.