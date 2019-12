Hochseilartist Freddy Nock muss ins Gefängnis

Am Bezirksgericht Zofingen AG ist am Mittwoch von dieser Idylle nichts mehr zu spüren. Freddy Nock, angeklagt wegen vorsätzlicher Tötung, mehrfacher Gefährdung des Lebens und mehrfacher Körperverletzung, sitzt im grünen Pullover, in blauen Jeans und roten Sneakers leicht gebückt an einem Holztisch. Seine Miene wirkt teilnahmslos. Trotzdem kann er die Anspannung nicht verbergen: Als die Gerichtspräsidentin Kathrin Jacober das Wort ergreift, rutscht Nock auf dem Stuhl hin und her und wippt mit den Füssen. Immer wieder greift er sich ans Kinn. Der Mann, der in schwindelerregender Höhe jeden Abgrund überwand, ist auf dem Boden der Realität gelandet.