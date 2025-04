«Hoffentlich wird das nie normal»

So viel Publikum hat man beim Heiratsantrag selten: Die Energy-Moderatorin Vivi Kunkler (31) ging am Freitagabend an der Energy Star Night vor ihrem Moderations- und Liebespartner Daniel Studer (49) auf die Knie und hielt um seine Hand an. «Wenn du es nicht machst, muss ich halt», witzelte sie vor den 13'000 Menschen im Zürcher Hallenstadion. Und brach damit die Tradition, dass der Mann um die Hand der Frau anhält.