Die 21. Ausgabe des Zurich Film Festivals startet mit Hollywood-Star Dakota Johnson, die ihre Beziehungskomödie «Splitsville» zeigt. Der Film handelt von einer offenen Beziehung. Auf dem grünen Teppich verraten Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider, Dabu Bucher, Carol Schuler & Co. wie sie dazu stehen und welche Rolle Offenheit und Eifersucht in ihren Beziehungen spielen. Sina Albisetti
Auftakt zum ZFF

Hollywood ist wieder zu Besuch in Zürich

Das Zurich Film Festival ist offiziell eröffnet. Des Auftakt machte Dakota Johnson mit ihrem Film «Splitsville». Das Thema des Films: Offene Beziehungen. 

Die Eröffnung der 21. Ausgabe des Zurich Film Festival ist vorbei. Die Stars durften es sich in den Kinosesseln gemütlich machen und den Auftakt mit Dakota Johnsons (35) Film «Splitsville» geniessen.

Dakota Johnson wurde der Golden Eye Award verliehen.

Dakota Johnson wurde der Golden Eye Award verliehen.

Getty Images for ZFF

Auf dem grünen Teppich gab sich die Schweizer Prominenz die Klinke in die Hand. Das Hauptthema des Abends? Offene Beziehungen – darum geht es in Johnsons neuestem Film. Was sagen die Schweizer Stars dazu? Sänger Baschi (39) ist der Meinung, dass eine offene Beziehung nichts für ihn sei. Warum auch? Er habe schliesslich eine tolle Frau an der Seite, «die ich eigentlich gar nicht verdiene», wie der Basler gegenüber SI online sagt.

Christa Rigozzi (42) ist an einer offenen Beziehung ebenfalls nicht interessiert. Die Moderatorin ist seit über 25 Jahren glücklich mit ihrem Ehemann Giovanni Marchese (47). Worin liegt das Geheimnis ihrer Ehe – oder überhaupt einer gut funktionierenden Beziehung? «Liebe und Kommunikation», sagt Rigozzi. Und Dabu Bucher (43) von Dabu Fantasic sagt: «Viel Sex!»

Ein Partnerlook, den man so nicht erwartet hat

Dakota Johnson war dann aber der grosse Star des Abends. Immerhin eröffnet ihr Film das zweitgrösste Filmfestival im deutschsprachigen Raum. Sie sieht es wie Christa Rigozzi und sagt: «Kommunikation ist der Schlüssel!» Ansonsten will sie sich nicht gross zu offenen Beziehungen äussern, weil sie sagt, sie sei nicht in der Position, über andere Beziehungen zu urteilen.

Apropos Beziehungen: Ex-Miss-Schweiz Fiona Hefti (45) sah man in den vergangenen Jahren selten in der Öffentlichkeit. Umso mehr begeisterte sie nun an der Eröffnung des ZFF, denn sie kam nicht alleine. Erstmals zeigte sie sich bei einem öffentlichen Event mit ihrem Partner, dem Schweizer Star-Koch Nenad Mlinarevic (44).

Fiona Hefti und Nenad Mlinarevic zeigten sich erstmals als Paar an einer öffentlichen Veranstaltung.

Fiona Hefti und Nenad Mlinarevic zeigten sich erstmals als Paar an einer öffentlichen Veranstaltung.

Getty Images

Eines der grossen Highlights des Abends war aber wohl nicht nur der Auftritt von Dakota Johnson selbst, sondern ihr Partnerlook mit Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (61) – wenn auch nur farblich.

Elisabeth Baume-Schenider und Dakota Johnson tauchten zufällig im Partnerlook auf.

Elisabeth Baume-Schenider und Dakota Johnson tauchten zufällig im Partnerlook auf.

Getty Images
Silja Anders
Silja Anders
Von Silja Anders vor 57 Minuten
