Hollywood ist wieder zu Besuch in Zürich

Die Eröffnung der 21. Ausgabe des Zurich Film Festival ist vorbei. Die Stars durften es sich in den Kinosesseln gemütlich machen und den Auftakt mit Dakota Johnsons (35) Film «Splitsville» geniessen.
Auf dem grünen Teppich gab sich die Schweizer Prominenz die Klinke in die Hand. Das Hauptthema des Abends? Offene Beziehungen – darum geht es in Johnsons neuestem Film. Was sagen die Schweizer Stars dazu? Sänger Baschi (39) ist der Meinung, dass eine offene Beziehung nichts für ihn sei. Warum auch? Er habe schliesslich eine tolle Frau an der Seite, «die ich eigentlich gar nicht verdiene», wie der Basler gegenüber SI online sagt.
Christa Rigozzi (42) ist an einer offenen Beziehung ebenfalls nicht interessiert. Die Moderatorin ist seit über 25 Jahren glücklich mit ihrem Ehemann Giovanni Marchese (47). Worin liegt das Geheimnis ihrer Ehe – oder überhaupt einer gut funktionierenden Beziehung? «Liebe und Kommunikation», sagt Rigozzi. Und Dabu Bucher (43) von Dabu Fantasic sagt: «Viel Sex!»
Ein Partnerlook, den man so nicht erwartet hat
Dakota Johnson war dann aber der grosse Star des Abends. Immerhin eröffnet ihr Film das zweitgrösste Filmfestival im deutschsprachigen Raum. Sie sieht es wie Christa Rigozzi und sagt: «Kommunikation ist der Schlüssel!» Ansonsten will sie sich nicht gross zu offenen Beziehungen äussern, weil sie sagt, sie sei nicht in der Position, über andere Beziehungen zu urteilen.
Apropos Beziehungen: Ex-Miss-Schweiz Fiona Hefti (45) sah man in den vergangenen Jahren selten in der Öffentlichkeit. Umso mehr begeisterte sie nun an der Eröffnung des ZFF, denn sie kam nicht alleine. Erstmals zeigte sie sich bei einem öffentlichen Event mit ihrem Partner, dem Schweizer Star-Koch Nenad Mlinarevic (44).
Eines der grossen Highlights des Abends war aber wohl nicht nur der Auftritt von Dakota Johnson selbst, sondern ihr Partnerlook mit Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (61) – wenn auch nur farblich.