Hollywood ist wieder zu Besuch in Zürich

Auf dem grünen Teppich gab sich die Schweizer Prominenz die Klinke in die Hand. Das Hauptthema des Abends? Offene Beziehungen – darum geht es in Johnsons neuestem Film. Was sagen die Schweizer Stars dazu? Sänger Baschi (39) ist der Meinung, dass eine offene Beziehung nichts für ihn sei. Warum auch? Er habe schliesslich eine tolle Frau an der Seite, «die ich eigentlich gar nicht verdiene», wie der Basler gegenüber SI online sagt.