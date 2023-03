Lia Wälti steht in ihrem Wohnzimmer in St Albans im Norden Londons, unweit vom Trainingsgelände von Arsenal, wo sie seit viereinhalb Jahren unter Vertrag steht. Der Kamin ist nicht mehr in Betrieb, vermittelt aber britisches Backstein-Flair. Eine Staffelei lehnt an der Wand, das erste Resultat von Wältis neuem Hobby hängt bereits an der Wand, daneben steht ein Büchergestell. Wälti zieht ein Kinderbuch heraus und blättert darin. «Es ist mein Wunsch, selber eines zu schreiben.» Sie mag Kinder, ist gerade zum ersten Mal Gotti geworden. Und sie findet: «Der Frauenfussball vermittelt so schöne Werte – die Vielfalt, die Diversität von Herkunft und Sexualität; bei uns sind alle akzeptiert.»