A casa tier Candinas

La famiglia

Nicht ganz so gut gelaunt sind an diesem Freitagmorgen die drei Kinder, Laurin (12) Linus (10) und Lena (8) zu Hause in Chur. Es ist ihr letzter Ferientag, beim Zmorge am Esstisch hängen die Köpfe schwer in ihren Händen. «Ussa vegni intec neunavon» – werdet jetzt ein bisschen wach, sagt der Vater. «Dafür, dass Martin so selten zu Hause ist, sprechen die Kinder recht gut Romanisch», sagt Mutter Eliane (42). Die Solothurnerin selber redet nur Schweizerdeutsch mit ihnen.