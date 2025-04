Hommage an Christiane Brunner

1999 starb ihr Sohn Gerald an Darmkrebs, 2007 erkrankte sie an einer Hirnhautentzündung und kämpfte mit den Folgen. 2008 zog sie sich aus der Politik zurück. 2021 starb Ehemann Jean Queloz. Die letzten Jahre verbrachte sie in ihrem Chalet in Le Solliat VD. Es war stets ihr Rückzugsort in turbulenten Zeiten, dort sammelte sie Pilze, kochte, machte ein. Wie eine «ganz normale Frau» halt.