Zülligs führen das Haus so wie viele grosse Hoteliers. Sich selber zurücknehmen – im Mittelpunkt steht der Gast. Mittag- und Abendessen geniessen die beiden im Hotel. Und zwar am grossen Tisch zusammen mit dem Kader. So sind sie jederzeit über alles, was läuft und klemmt, orientiert.