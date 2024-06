Viele Kleider, wenig Platz

In ihrem Schlafzimmer hat sie noch die Kleider aus der aktuellen Bachelorette-Staffel. Auf dem Schrank, denn vor allem an einem mangelt es Larissa Hodgson in ihrer Wohnung: Platz. «Ich habe definitiv zu wenig Platz in der Wohnung, vor allem für meine Kleider.»