Als ich in Antigua endlich wieder festen Boden unter den Füssen hatte, fühlte der sich so schwer an! Die ersten Schritte auf der anderen Seite des Atlantiks waren etwas holprig. Nichts schwankte mehr – nach fast drei Monaten auf dem Meer echt ein komisches Gefühl. Dieses verflog aber sofort, als ich meine Mutter und meinen Vater, die mich vor Ort empfingen, in die Arme schliessen konnte. Danach bekam ich einen Burger mit Pommes.