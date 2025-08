«Ich belohne mich selber mit viel Schoggi - leider»

Was wären Sie als Kind gern geworden?

Nachdem Mami mich aufgeklärt hatte, wollte ich Frauenarzt werden. Ich fand es so spannend, was die Frauen da unten alles haben (lacht). Als ich dann erfahren habe, wie lange man dafür in die Schule gehen muss, dachte ich: Dann doch lieber Musik.