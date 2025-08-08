Welches Ereignis hat Ihr Leben verändert?

Das Krasseste war, als ich zu A-Live kam. Ich habe damals noch auf dem Bau gearbeitet. Plötzlich kam die Anfrage der A-cappella-Gruppe, und von null auf plötzlich gab ich 80 Konzerte pro Jahr und stand mit 20 Jahren auf der Bühne. Ein Gamechanger, von dem ich schon immer geträumt hatte.