«Ich beneide ihn um seinen Bizeps»

Was wünscht ihr euch vom bevorstehenden Skiwinter?

Dario Caviezel: Im März findet in St. Moritz unsere Heim-WM statt. Da möchte ich natürlich parat sein. Das Ziel ist ganz klar eine Medaille. Ansonsten hoffe ich auf eine konstante Saison, dass es vielleicht mal für eine Weltcupkugel reicht. Ende November fängt unsere Saison an, und ich versuche, positiv heranzugehen, an jedem Rennen den nächsten Schritt zu machen.