«Ich bin 80 – und irgendwie noch immer ein Kind»

Sie waren verheiratet und haben zwei Töchter. Wie war ein Familienleben als Astronaut möglich?

Meine Familie war die Quelle grossen Glücks und unermüdlicher Unterstützung. Nach unserer Hochzeit im August 1972 in Guadalajara, Mexiko, hat mich meine Frau Susana in die Schweiz begleitete, auf die Beobachtungsstation auf dem Gornergrat auf 3000 Metern Höhe. Wir hatten viele klare Nächte, aber auch Schneestürme und Stromausfälle. Das war nicht einfach für eine junge Mexikanerin, die gerade ihr Land verlassen hatte! Wir zogen viel um, nach Zürich, Noordwijk in den Niederlanden und nach Köln, wo ich die Grundausbildung zum Astronauten absolvierte. 1980 zogen wir nach Houston. Unsere Kinder, Maya und Marina, waren damals sechs und zwei Jahre alt. Wir blieben 25 Jahre lang dort. Leider haben wir 2007 meine Frau Susana verloren. Meine beiden Töchter leben mit ihren Familien in der Schweiz.