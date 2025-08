«Ich bin angekommen»

Durch Diskriminierung politisiert

Aufgewachsen ist Rosenwasser in Flurlingen im Zürcher Weinland. Die Mutter ist Schweizerin, der Vater Israeli. «Ich habe jüdische Wurzeln, bin aber Atheistin.» Der Vater verliess die Familie, als Anna zwölf Jahre alt war. «Meine Mutter hat mich und meine drei jüngeren Brüder alleine grossgezogen. Sie arbeitete sowohl in der Pflege als auch in der Gastronomie, um uns ein gutes Leben zu bieten.» Als Kind sei sie eine Aussenseiterin gewesen. «Ich habe vor allem gelesen, wollte immer Schriftstellerin werden.» Doch in der Schule hiess es stets, das sei unmöglich. Darum studierte sie Journalismus und arbeitete zehn Jahre bei den «Schaffhauser Nachrichten». Heute hat Rosenwasser zwei gesellschaftskritische Bücher mit intimen Einblicken in ihr Regenbogen-Leben verfasst. Für ihre Beiträge in der «Republik» wurde sie kürzlich zur Kolumnistin des Jahres gekürt.