«Ich bin das Bindeglied zwischen LA und Zürich»

Es wirkt, als könne Max Loong alles erreichen, was er will. Nur eine Sache kann er offenbar nicht gut: stillsitzen. «Ich bin ein Workaholic», gibt er zu. Ständig ist er am Reisen, pendelt zwischen der Schweiz, den USA, Bali. Doch das hatte irgendwann seinen Preis. «Letztes Jahr war ich am Limit», erzählt er. Loong hatte einen Bandscheibenvorfall, ging allerdings nicht zum Arzt, sondern kämpfte sich mit den Schmerzen von Termin zu Termin. Zweieinhalb Jahre lang. «Ich hatte keine Zeit, mich operieren zu lassen», sagt er. Anfang des Jahres ging es aber nicht mehr. Er musste in den OP, danach hiess es: Sechs Wochen Bettruhe. «Das tat auch mal gut», gesteht er. Wie er seinen Lifestyle mit seiner Familie vereinbart, wie der Titel eines Films über sein Leben wäre und wie stark seine Beziehungen zu Hollywood sind, das und mehr verrät Max Loong im aktuellen SI.Talk.