«Ich bin das Gegenteil von meinem Erscheinungsbild»

Seit ihren Anfängen in Lugano hat Xenia Tchoumi viel von der Welt gesehen, lebt heute in London, war unter anderem schon in New York zuhause, in Zürich und im Tessin. «Aufgrund der Tatsache, dass ich schon an so vielen Orten gelebt habe und mich so international fühle, verspüre ich nicht wirklich das Bedürfnis, einer bestimmten Gruppe anzugehören.»