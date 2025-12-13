«Ich bin dazu berufen, Menschen glücklich zu machen»

«Hier hat man immer ein spezielles Publikum», sagt Freddy Burger amüsiert und zeigt auf die Raben, in den Baumkronen gegenüber. «Es ist ein schönes Gefühl, wieder hier zu sein», meint er, blickt nostalgisch um sich und fügt an: «Genau da, direkt vor dem Fenster, stand Udo Jürgens' (†80) Piano.» Als Manager und engster Vertrauter haben er und die Musikikone in der legendären Wohnung im Corso-Haus am Zürcher Bellevue viel durchgestanden. Der perfekte Ort, um kurz vor seinem 80. Geburtstag am 29. Dezember zurückzublicken.