«Ich bin die vom Flughafen»

Was fasziniert Sie daran?

Es gibt kaum einen Ort, an dem so viel passiert, wo sich so viele Menschen aus aller Herren Ländern begegnen und an dem so viele verschiedene Sachen zusammentreffen wie am Flughafen. Wenn man bei der Fracht vorbeifährt, sieht man auch mal ein Formel-1-Auto, das verladen wird. Oder man entdeckt einen Pinguin in den Tierräumen.