Der Nachwuchs macht Ihnen aber grosse Sorgen. Oder warum wollen Sie in der Aargauer Gemeinde Mägenwil ein Zentrum für Lernende bauen?

Wir werden in Zukunft im Bereich ICT noch viel mehr Fachpersonal brauchen. Also Informatiker, Mediamatiker und sogenannte Entwickler digitales Business. Doch in den vergangenen Jahren haben die Betriebe immer weniger solcher Lehrlinge ausgebildet.