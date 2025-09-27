«Ich bin ein hüpfendes Innerschweizer Landinsekt»

Das muss ein Schock gewesen sein!

Ja. Ich erinnere mich noch genau an den Abend nach der Probe. Meine Frau sagte mir, der Arzt habe angerufen – ich müsse nochmals vorbeikommen. Und auf der Heimfahrt von Thun nach Dietikon zog mein ganzes Leben an mir vorbei. Zwei Wochen nach der OP stand ich auf der Bühne und spielte eine Figur, die an ihrer Krebsdiagnose zerbricht. Diese Nähe zur Rolle vergesse ich nie.