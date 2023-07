Stefan Büsser und sein Sommer

«Ich bin ein leichtes Opfer für Sonnenstiche»

Der Sommer ist da. Wie wohl jeder von uns haben auch unsere Promis ganz bestimmte Vorstellungen davon, was für sie Sommer bedeutet und was für sie zu der heissen Jahreszeit dazugehört. Wir haben nachgefragt. Comedian und Moderator Stefan Büsser hat uns verraten, was den perfekten Sommer ausmacht.