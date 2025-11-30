«Ich bin ein Rappenspalter»

Glauben Sie ans Horoskop?

Ja. Als ich mit sieben Jahren mit Freeski startete, fand meine Mama das zu gefährlich. Dann besuchte sie einen Astrologiekurs und war beruhigter, als sie der Expertin mein «Geburtschart» zeigte. Diese meinte, ich könne gut mit Gefahren umgehen und sei kein leichtsinniger Mensch. Auch ich gehe hin und wieder zu der Expertin. Sie weiss genau, wie ich ticke.