Wann haben Sie zuletzt geweint?

Ich bin ein sehr kontrollierter Mensch. Aber als mich die Sankt Gallerinnen und Sankt Galler im Mai 2023 in den Ständerat gewählt hatten und ich im Haus der Freiheit auf die Bühne gestanden bin, hat es mich regelrecht durchgeschüttelt. Vor Erleichterung und vor Freude.