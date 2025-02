«Ich bin enttäuscht, nicht mehr aus der Torte zu steigen»

Luxus-Lady Irina Beller (53) versteht die Welt nicht mehr. Erst vor zwei Wochen stieg sie im Fernsehstudio-Studio durch einen Kran in eine über drei Meter hohe Torte. Grund: Zum 20-jährigen Jubiläum der SRF-Show «Glanz & Gloria», die seit vier Jahren «Gesichter und Geschichten» heisst, sollte sie aus dem üppigen Teil herausspringen und Ex-Moderator Dani Fohler (57) überraschen. Bellers Tortenüberraschung ist im Kasten, gezeigt wird sie am 29. März zur grossen Spezialsendung von 20 Jahren «G&G», dessen Absetzung am Mittwoch bekannt gegeben wurde, im Sommer wird der Show der Stecker gezogen.