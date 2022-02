Während diesen herausfordernden Wochen wurde Michelle aber erst recht klar, dass Luca der richtige Mann an ihrer Seite ist. Er sei ein sehr stabiler, ruhiger Mensch. «Es ist extrem schön, dass ich mich so auf ihn verlassen kann», sagt Gisin. Sie selbst habe zwischendurch das Vertrauen in ihren Körper, aber auch in ihren Verstand verloren. Es sei ein richtiger Kampf gewesen und sie wisse nicht, ob sie das alles ohne Luca gepackt hätte.