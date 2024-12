Offene Rechnung mit der Streif

In diesem Winter werden wieder alle Augen auf Marco Odermatt gerichtet sein – wie schon in den letzten drei Jahren. Mit 37 Weltcupsiegen, 71 Podestplätzen, zwei Weltmeistertiteln und Olympiagold hat sich «Odi» zum absoluten Ski-Superstar gemausert. Er hat seine Fans in den letzten Jahren so sehr mit seinen Erfolgen verwöhnt, dass sie nun erwartet werden. Schneidet er schlecht ab – und damit ist alles ausser dem ersten Platz gemeint – wundert sich das Publikum. An diese Favoritenrolle musste sich der Skicrack erst gewöhnen. «Am Anfang war es ein bisschen belastend. Ich war noch sehr jung und musste schnell reif werden.» Mittlerweile sei er aber gern der Favorit, ja, er gehe sogar regelrecht in dieser Rolle auf: «Es gibt einen Grund, warum ich in dieser Position bin. Ich mag sie mittlerweile, sogar sehr.» Marco Odermatt muss sich niemandem mehr beweisen. Er hat schon mehr gewonnen, als er sich jemals erträumt hätte. Das nimmt ihm den Druck, der als Liebling der Massen auf ihm lastet. «Irgendwann werde ich schlechter werden, das ist klar, aber bis es so weit ist, geniesse ich es einfach.»