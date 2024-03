Was möchten Sie als Präsidentin erreichen?

Ich möchte die Breite der Grünen zeigen – von Genf bis zum Sarganserland. Wir machen einen Unterschied und bringen Lösungen für eine bessere Zukunft. Das muss man spüren. Seit unserem Wahlerfolg 2019 haben wir uns so auf die parlamentarische Arbeit konzentriert, dass wir manchmal ein wenig den Bezug zu den Wählern verloren haben – das will ich ändern. Wir sind in einer entscheidenden Phase. Klima, Umwelt, Rechtspopulismus – all das zeigt: Es braucht uns Grüne!