Haris Seferovic, Sie hatten es nicht immer leicht in der Nati. Versöhnt Sie der jetzige Erfolg mit früheren Schmähungen?

Die Pfiffe von Basel gingen 2017 nicht spurlos an mir vorbei. Aber ich musste mir auch in jenem Barrage-Spiel gegen Nordirland nichts vorwerfen betreffend Einsatz, Wille, Kampfgeist. Ich gebe immer alles fürs Team, auch wenn ich kein Tor erziele. Aber statt darüber gross zu reden, habe ich lieber Reaktion auf dem Platz gezeigt.