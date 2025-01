Welches Kompliment haben Sie kürzlich erhalten?

Ich war seit einem Jahr nicht mehr beim Coiffeur und trage jetzt einen ziemlichen Wuschel auf dem Kopf. Viele Leute sagen, dass ich so besser aussehe als früher – was wohl ein gutes Kompliment ist, aber auch bedeutet, dass ich früher vielleicht nicht so gut ausgesehen habe (lacht).