«Ich bin kein Kind von Traurigkeit»

«Maloney» und «Tatort»

Dann gehts Schlag auf Schlag: 2024 schliesst Rabea Lüthi das vierjährige Schauspielstudium an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg ab, spielt in Werbe- und Kurzfilmproduktionen mit, macht Hörspiele und ist auf Theaterbühnen in Zürich, Berlin und Bochum zu sehen. Vor wenigen Wochen war Rabea in Köln an der Filmpremiere der Krimikomödie «Fabian und die mörderische Hochzeit» mit dem deutschen Star Bastian Pastewka – das Talent ist in einer Nebenrolle zu sehen. Wie auch diesen März in einer «Tatort»-Folge. Und dann gab es da die Rolle der ehrgeizigen Jungdetektivin Lea Bleising in der SRF-Serie «Maloney» – neben den Schauspielern Marcus Signer und Stefan Kurt. Eben die Rolle, mit der Lüthi im Januar den Prix Swissperform in der Rubrik «Nachwuchs» erhält. Immerhin dotiert mit 10'000 Franken.