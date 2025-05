«Ich bin kein romantischer Softie – sondern Realist»

Was haben Sie sich zuletzt gewünscht?

Was mich aus aktuellem Anlass immer beschäftigt, ist, wie wir mit der Welt und den Ressourcen umgehen. Je älter ich werde, desto ungeduldiger werde ich und frage mich, wieso die nötigen Veränderungen nicht schneller passieren. Ich wäre so was von ready dafür!