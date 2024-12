Dass er einmal bei einer Sendung wie «Happy Day» landen würde, hätte er in jungen Jahren nicht gedacht. «Früher habe ich mich mehr als Gottschalk gesehen», verrät Röbi Koller. Doch mit der Zeit spürte er immer mehr, dass das nicht er ist. «Ich bin kein Unterhalter», sagt der Moderator über sich selbst. Und das ist okay für ihn, denn die Millionen, die Gottschalk über die Zeit scheffelte, könne man in der Schweiz sowieso vergessen.