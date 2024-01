«Ich bin manchmal sehr direkt»

Was denken andere über Sie, was vielleicht gar nicht stimmt?

Eigentlich nichts. Ich bin sehr offen und ehrlich. Und direkt. Da gibt es nicht viele Eigenschaften, die ich verheimlichen könnte.



Was lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können?

Steuerrecht (lacht). Ich habe dieses Fach gerade im Studium. Ich absolviere einen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre.



Wären Sie lieber sympathischer oder intelligenter?

Sympathischer wäre meine Antwort. Intelligenz hilft sicher auch. Doch ich denke, mit Sympathie kommt man weiter.



Wie möchten Sie sterben?

Schmerzfrei. Und zu einem Zeitpunkt, wo ich sagen kann, ich habe alles gesehen und erfahren im Leben.



Mit wem würden Sie gern im Lift stecken bleiben?

Mit Lionel Messi und Elon Musk.



Wofür sollte es Bussen geben?

Für Unpünktlichkeit. Ich würde dann auch ein paar kriegen.



Wie viel sind Sie wert – in Franken?

Da habe ich gegoogelt. Die Organe eines Menschen sind eine halbe Million Franken wert. Also sage ich eine halbe Million Franken.



Was machen Sie als Letztes, bevor Sie ins Bett gehen?

Ich bin am Handy. Keine gute Eigenschaft.