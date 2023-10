«Ich bin mega verliebt in meine Tochter!»

Vor sieben Monaten wurde Anna Rossinelli (36) und ihr Partner Francesco Caciotta Eltern einer Tochter und die Gefühle, welches das kleine Wesen bei der Musikerin auslöst sind noch immer enorm intensiv. «Ich bin mega verliebt in sie», schwärmt sie beim Besuch der Schweizer Illustrierten in ihrer Wohnung in Basel. «Es ist eine Liebe, die man kaum beschreiben kann – ist sie nicht bei mir, empfinde ich beinahe einen körperlichen Schmerz», führt Anna Rossinelli weiter aus.