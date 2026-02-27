«Ich bin mega zufrieden»

Spass und Gesundheit

Daheim will sich Camille Rast auch ihre Silberfahrt noch einmal in Ruhe anschauen. Nicht um in Erinnerungen zu schwelgen. «Ich habe schon viel bessere Läufe gezeigt. Aber die Analyse gehört dazu.» Erst dann sei das Kapitel Olympia für sie abgeschlossen. Vier Rennen bestreitet sie im Weltcup noch. Mitte April steht dann die Camille Rast Trophy in Zinal VS an, ein Herzensprojekt, ein Skitag für Jung und Alt. «Mit viel Spass!», sagt sie. «Die Leute fahren wie ich leidenschaftlich Ski. Bei mir ist es auch noch der Beruf. Darüber bin glücklich.» Für ihre Karriere musste sie lange kämpfen: Mit 18 erkrankte sie am Pfeifferschen Drüsenfieber, brach die Saison ab, kämpfte mit Depressionen. 2019 riss das Kreuzband. Und vor einem Jahr zog sie sich bei einem Sturz in Sestriere eine Hüftverletzung zu, die immer noch Probleme bereitet.