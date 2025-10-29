«Ich bin nicht sehr diplomatisch»

So viel Freude die Arbeit als Schauspielerin auch bringt, Susanne Kunz ist bewusst, dass es immer ein Risiko mit sich bringt. Denn man weiss nicht, wie viele Rollen man im Jahr bekommt und wie viel Geld man dadurch verdient. Das hielt sie aber nie davon ab, auch mal Rollen abzulehnen, wenn sie es nicht mit sich vereinbaren konnte, diese zu spielen. Ausserdem sei sie sehr bescheiden, verrät sie. Das helfe.