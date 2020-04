Lagranges Zustand verschlimmert sich. Am selben Abend ruft seine Frau Karleen die Freundin an, die in Mülhausen war. Diese erzählt, sie sei Corona-positiv. Ohne Zögern begeben sich die Lagranges ins Unispital Lausanne. Der Test ergibt: Sébastien hat Covid-19. Auf der Intensivstation kommt er in ein Isolierzimmer. Über einen Schlauch in der Nase wird er beatmet, von Kopf bis Fuss liegen Eisbeutel, überall Kabel, Sonden, Katheter. Die Ärzte sind nicht sicher, ob er die Nacht überlebt. Für eine Stunde darf Karleen ans Bett. Sébastien kann nicht sprechen, der Husten ist zu stark. Sie berichtet, in Genf sei eine Frau an Covid-19 gestorben.